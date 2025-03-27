بحث في تعديلات رفع شمولية التغطية الصّحيّة

زار رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبدالله، المدير العام للصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ محمد كركي، للإطلاع على التعديلات، التي أعلن عنها وزير العمل محمد حيدر، بعد إنهاء مجلس إدارة الصندوق مشروع رفع التعرفات وشمولية تغطية الأعمال الطبية.

وقد نوه عبدالله "بهذه الخطوة المنتظرة وباستعادة الضمان عافيته”.

وأمل أن يشعر المواطن المضمون بهذا التحسن في التغطية.

وطالب من المعنيين جميعهم، الالتزام وتقاضي الفروقات المقرة وفق العقود، خصوصًا مع رفع سقوف السلف المالية للمستشفيات.

وأشار إلى ضرورة التصريح عن الأجور الحقيقية ودفع مستحقات الضمان على الدولة.