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سعيد حاكمًا لمصرف لبنان... اليكم مقررات المجلس

أخبار لبنان
2025-03-27 | 11:09
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سعيد حاكمًا لمصرف لبنان... اليكم مقررات المجلس
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سعيد حاكمًا لمصرف لبنان... اليكم مقررات المجلس

عيّن مجلس الوزراء كريم سعيد حاكمًا لمصرف لبنان، بعدما حصل على 17 صوتًا، مقابل اعتراض 7 وزراء على تعيينه.

 

وقال رئيس الحكومة نواف سلام، بعد جلسة مجلس الوزراء: “تحفّظت على تعيين كريم سعيد حاكمًا لمصرف لبنان، وعليه منذ الآن اعتماد السياسة المالية لحكومتنا والالتزام بقضية الودائع”.

 

وأضاف سلام: “وافقنا على مشروع قانون لتعديل قانون السرية المصرفية، ونحن مصرّون على الإصلاح”.

 

وأكد وزير الاعلام بول مرقص، بعد انتهاء الجلسة “أنّ تلفزيون لبنان لا يخضع لآلية التعيينات المقررة، لكن في ضوء طلب عدد من الوزراء أن يخضع الى الالية الادارية عارضت واستغربت هذا الطرح".

 

وأوضح أنّ مجلس الوزراء وافق على الالية المقترحة من البنك الدوليّ، لتحديد المناطق من حيث الاولوية للدعم الطارئ وتعيين القاضي جمال الحجار مدعيًا عامًا تمييزيًا بالأصالة.

 

وأعلن الموافقة على طلب وزارة التربية إعفاء الوزارة من اجراء امتحانات الشهادة  المتوسطة واستبدالها بإفادة مدرسية.

 

كما أعلن الموافقة على تعديل اتفاقية مع البنك الدوليّ، للانشاء والتعمير وتمديدها حتى شهر كانون الاول.

 

ولفت مرقص إلى أنّ "رئيس الجمهورية أكّد أنّ وزير الداخلية يعمل على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها وعلى استكمال التعيينات الامنية بأعضاء المجلس العسكريّ قريبًا.

 

وأكد مرقص تعيين أيمن عويدات رئيسًا للتفتيش القضائيّ ويوسف الجميل رئيسًا لمجلس شورى الدولة.

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