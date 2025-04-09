رائد برو للـLBCI عن موضوع السلاح: لا مصلحة للبلد حاليا بفتح هذا النقاش قبل تطبيق الـ1701

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة رائد برو أنه في ظل وجود الاحتلال الاسرائيلي المستمر والاعتداءات وغياب القدرة الدولية على فرض تطبيق القرار 1701 فإن تقديره الشخصي أن السلاح والمقاومة هما جزء من قوة لبنان.



وقال في حديث للـLBCI: "لا مصلحة للبلد حاليا بفتح هذا النقاش قبل تطبيق القرار 1701".



وأضاف: "في المرحلة المقبلة، نحن منقتحون على أي نقاش في البلد تحت مظلة الاستراتيجية الدفاعية وتحت مظلة الأمن الاستراتيجي".



وردا على سؤال حول ما اذا "حزب الله" يفضل طاولة حوار موسعة أو ثنائية مع رئيس الجمهورية، قال: "صاحب الطرح رئيس الجمهورية وهو لم يحدد شكل الطاولة وتفاصيلها واعطاء الرأي قبل وضوح الأمور سابق لأوانه".



وعن الطرح الذي يتحدث عن تسليم تدريجي للسلاح، قال: "بشكل تدريجي أو غير تدريجي في المرحلة الأولى غير منطقي، أما في المرحلة المقبلة فنحن منفتحون على مناقشة كل أوراق القوة للبلد وامكانية الاستفادة منها بالشكل الذي يتفق عليه جميع اللبنانيين".