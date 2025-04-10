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نقيب صيادلة لبنان: لجنة صندوق التقاعد رفعت المعاش التقاعديّ للصيادلة

أخبار لبنان
2025-04-10 | 01:58
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نقيب صيادلة لبنان: لجنة صندوق التقاعد رفعت المعاش التقاعديّ للصيادلة
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نقيب صيادلة لبنان: لجنة صندوق التقاعد رفعت المعاش التقاعديّ للصيادلة

أعلن نقيب صيادلة لبنان جو سلوم أنّ لجنة صندوق التقاعد رفعت المعاش التقاعدي للصيادلة المتقاعدين الى 670 دولارًا شهريًا، ليكون الاعلى بين كل النقابات.

وأوضح أنّ ذلك بفضل الاصلاحات الداخلية المتخذة  في النقابة، وتعديل الرسوم وجهود الطاقم الإداري، وغيرها من اجراءات متخذة من مجلسي النقابة والتقاعد وجهود أعضائها، ونتيجة الاحتياط  المكوّن بالفريش".

ولفت الى أن "النقابة تغطي التأمين الصحيّ لقرابة ألف متقاعد من ضمنهم ازواجهم بنسبة ١٠٠/١٠٠ ، وبتكلفة تزيد عن مليون دولار سنويا، وذلك من صندوق الاعانة وهي النقابة الوحيدة التي تقوم بذلك".

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