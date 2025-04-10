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الزين وضعت مع البنك الدولي اللمسات الأخيرة على مشروع إدارة مخاطر حرائق الغابات

أخبار لبنان
2025-04-10 | 03:47
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الزين وضعت مع البنك الدولي اللمسات الأخيرة على مشروع إدارة مخاطر حرائق الغابات
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الزين وضعت مع البنك الدولي اللمسات الأخيرة على مشروع إدارة مخاطر حرائق الغابات

عقدت وزيرة البيئة اجتماعًا مع فريق عمل البنك الدولي لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع ادارة مخاطر حرائق الغابات في المناطق الطبيعية الهشة في لبنان.

ومن شأن هذا المشروع أن يدعم جهود الحكومة اللبنانية في الحد من مخاطر حرائق الغابات في المناطق الساخنة، مثل عكار، المنية الضنية، عاليه الشوف ومناطق في المتن بعبدا، ويحقق تغييرًا في السياسات وفي موضوع التعاون بين القطاعات على المستويين الوطني والمدني، ويعزز القدرات المستجيبة بما في ذلك شبكات المستجيب الأول ومجموعات العمل التي يقودها المجتمع والشبكات الاجتماعية من أجل الانذار المبكر بمخاطر الحرائق والاستثمار في ادارة الغابات واستعادة المناظر الطبيعية، بما في ذلك زراعة الأشجار وحماية التنوع البيولوجي.

وكانت الوزيرة الزين نبهت من ارتفاع مؤشر خطر الحرائق خصوصًا في جبل لبنان وعكار، وذلك بسبب الظروف المناخية السائدة خلال هذه الفترة من السنة، خصوصًا الرياح الخماسينية القوية.

ودعت إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والتزام الإرشادات الوقائية، مع تجنب أي نشاط قد يؤدي إلى اشتعال النيران، خصوصًا في المناطق الحرجية، تفاديًا لوقوع أي كارثة بيئية، بالاضافة إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حريق مهما كان صغيرًا عبر الاتصال بالدفاع المدني اللبناني على الرقم 125، مع التذكير بضرورة متابعة الاشعارات حول مؤشر خطر الحرائق عبر تطبيق Leb Alerts.

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