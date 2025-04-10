حاجات منطقة الشمال بين الرئيس عون وريفي

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع اللواء أشرف ريفي حاجات منطقة الشمال.



وشددا على ضرورة تشغيل المرافق المعلقة في المحافظة، بهدف تأمين فرص عمل للمواطنين والحدّ من ظاهرة "زوارق الموت" والمغامرات الخطرة.