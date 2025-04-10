الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
14
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
14
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حاجات منطقة الشمال بين الرئيس عون وريفي
أخبار لبنان
2025-04-10 | 04:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
حاجات منطقة الشمال بين الرئيس عون وريفي
عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع اللواء أشرف ريفي حاجات منطقة الشمال.
وشددا على ضرورة تشغيل المرافق المعلقة في المحافظة، بهدف تأمين فرص عمل للمواطنين والحدّ من ظاهرة "زوارق الموت" والمغامرات الخطرة.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
منطقة
الشمال
الرئيس
وريفي
التالي
فضل الله: الحكومة مسؤولة عن القيام بأي جهد رسميّ لوقف الاعتداءات الاسرائيلية
جابر في الكويت... لتعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية مع الدول العربية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:23
الوكالة الوطنية للإعلام: إطلاق نار إسرائيلي على سيارة في الوزاني من دون وقوع إصابات
آخر الأخبار
07:23
الوكالة الوطنية للإعلام: إطلاق نار إسرائيلي على سيارة في الوزاني من دون وقوع إصابات
0
خبر عاجل
07:13
الجيش الاسرائيلي طلب عبر لجنة الاشراف التزام الجيش واليونيفيل مراكزهم في عيتا الشعب وهو ما فُهم كتمهيدٍ لاعتداء ممكنٍ من قبله كما حصل يوم أمس في ياطر قبل قصفها وابلغ الأهالي لتوخي الحذر
خبر عاجل
07:13
الجيش الاسرائيلي طلب عبر لجنة الاشراف التزام الجيش واليونيفيل مراكزهم في عيتا الشعب وهو ما فُهم كتمهيدٍ لاعتداء ممكنٍ من قبله كما حصل يوم أمس في ياطر قبل قصفها وابلغ الأهالي لتوخي الحذر
0
آخر الأخبار
07:11
مريض بحاجة ماسة إلى دم من فئة O- في مستشفى KMC في غزير... للتبرع، التواصل على الرقم: 70511502
آخر الأخبار
07:11
مريض بحاجة ماسة إلى دم من فئة O- في مستشفى KMC في غزير... للتبرع، التواصل على الرقم: 70511502
0
أخبار لبنان
07:06
اجتماعان تحضيريان للإنتخابات البلدية والإختيارية
أخبار لبنان
07:06
اجتماعان تحضيريان للإنتخابات البلدية والإختيارية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:06
اجتماعان تحضيريان للإنتخابات البلدية والإختيارية
أخبار لبنان
07:06
اجتماعان تحضيريان للإنتخابات البلدية والإختيارية
0
أخبار لبنان
07:03
حزب الله: لا مصادر في الحزب والمواقف تصدر حصرًا عبر البيانات الرسمية أو عبر تصريحات مسؤوليه
أخبار لبنان
07:03
حزب الله: لا مصادر في الحزب والمواقف تصدر حصرًا عبر البيانات الرسمية أو عبر تصريحات مسؤوليه
0
أخبار لبنان
06:45
وزير الصحة تسلم هبة من جمهورية إيرلندا والصندوق المركزيّ للأمم المتحدة لمواجهة الطوارئ
أخبار لبنان
06:45
وزير الصحة تسلم هبة من جمهورية إيرلندا والصندوق المركزيّ للأمم المتحدة لمواجهة الطوارئ
0
أمن وقضاء
06:41
الجيش: توقيف 3 أشخاص في بلدة عيحا مرج التوت – راشيا ضمن إطار مكافحة التهريب
أمن وقضاء
06:41
الجيش: توقيف 3 أشخاص في بلدة عيحا مرج التوت – راشيا ضمن إطار مكافحة التهريب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
07:13
الجيش الاسرائيلي طلب عبر لجنة الاشراف التزام الجيش واليونيفيل مراكزهم في عيتا الشعب وهو ما فُهم كتمهيدٍ لاعتداء ممكنٍ من قبله كما حصل يوم أمس في ياطر قبل قصفها وابلغ الأهالي لتوخي الحذر
خبر عاجل
07:13
الجيش الاسرائيلي طلب عبر لجنة الاشراف التزام الجيش واليونيفيل مراكزهم في عيتا الشعب وهو ما فُهم كتمهيدٍ لاعتداء ممكنٍ من قبله كما حصل يوم أمس في ياطر قبل قصفها وابلغ الأهالي لتوخي الحذر
0
أخبار لبنان
04:32
حاجات منطقة الشمال بين الرئيس عون وريفي
أخبار لبنان
04:32
حاجات منطقة الشمال بين الرئيس عون وريفي
0
آخر الأخبار
14:40
النائب طوني فرنجية لـ حوار المرحلة: نقف خلف رئيس الجمهورية والجيش اللبناني ولن نزايد عليهما في موضوع السلاح
آخر الأخبار
14:40
النائب طوني فرنجية لـ حوار المرحلة: نقف خلف رئيس الجمهورية والجيش اللبناني ولن نزايد عليهما في موضوع السلاح
0
أخبار لبنان
06:04
لقاء جمع الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين بالبخاري... تداول في شؤون تهم البلدين
أخبار لبنان
06:04
لقاء جمع الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين بالبخاري... تداول في شؤون تهم البلدين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:37
التربية محور جولة قطرية في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
16:37
التربية محور جولة قطرية في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
هبة نصر للـLBCI: الملف الرئيسي منذ الـ2010 هو الصين واليوم هو بأهمية أكبر بالنسبة لإدارة ترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:55
هبة نصر للـLBCI: الملف الرئيسي منذ الـ2010 هو الصين واليوم هو بأهمية أكبر بالنسبة لإدارة ترامب
0
أخبار لبنان
13:50
رائد برو للـLBCI عن موضوع السلاح: لا مصلحة للبلد حاليا بفتح هذا النقاش قبل تطبيق الـ1701
أخبار لبنان
13:50
رائد برو للـLBCI عن موضوع السلاح: لا مصلحة للبلد حاليا بفتح هذا النقاش قبل تطبيق الـ1701
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
بعد صمود القلعة في الحرب… إليكم برنامج مهرجانات بعلبك لعام ٢٠٢٥
تقارير نشرة الاخبار
13:45
بعد صمود القلعة في الحرب… إليكم برنامج مهرجانات بعلبك لعام ٢٠٢٥
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
Government Recruitment... هذه تفاصيل عمل المنصة وآلية التعيين الجديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
Government Recruitment... هذه تفاصيل عمل المنصة وآلية التعيين الجديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مهمة إقرار القانونين المطلوبين من صندوق النقد تصعب
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مهمة إقرار القانونين المطلوبين من صندوق النقد تصعب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
المفاوضات الأميركية الإيرانية تنطلق السبت... وهذا ما قاله حكم أمهز للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38
المفاوضات الأميركية الإيرانية تنطلق السبت... وهذا ما قاله حكم أمهز للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بين اللقاء المباشر وغير المباشر مع إيران... لواشنطن خطة B-2
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بين اللقاء المباشر وغير المباشر مع إيران... لواشنطن خطة B-2
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بتفاؤل حذر يتطلع الإسرائيليون إلى إمكان التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد على الجبهة الشمالية
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بتفاؤل حذر يتطلع الإسرائيليون إلى إمكان التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد على الجبهة الشمالية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:23
أدرعي: هكذا يحاول “حزب الله” اعمار موقع إنتاج في الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
09:23
أدرعي: هكذا يحاول “حزب الله” اعمار موقع إنتاج في الضاحية الجنوبية
2
خبر عاجل
15:10
بعد تحذيرات هاتفية إسرائيلية... إستهداف منزل في بلدة ياطر
خبر عاجل
15:10
بعد تحذيرات هاتفية إسرائيلية... إستهداف منزل في بلدة ياطر
3
أخبار لبنان
07:41
بري يدعو الى جلسة مشتركة للجان يوم الأربعاء
أخبار لبنان
07:41
بري يدعو الى جلسة مشتركة للجان يوم الأربعاء
4
خبر عاجل
11:11
الجيش الإسرائيلي: سقوط إحدى مسيراتنا داخل الأراضي اللبنانية بسبب خلل تقني ولا خوف من تسرب للمعلومات
خبر عاجل
11:11
الجيش الإسرائيلي: سقوط إحدى مسيراتنا داخل الأراضي اللبنانية بسبب خلل تقني ولا خوف من تسرب للمعلومات
5
حال الطقس
01:54
طقس لبنان غير مستقر رطب
حال الطقس
01:54
طقس لبنان غير مستقر رطب
6
آخر الأخبار
14:46
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة تحذيرية إستهدفت محيط عدد من المنازل في بلدة ياطر بعد تلقي أصحابها تحذيرات هاتفية من الجيش الإسرائيلي
آخر الأخبار
14:46
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة تحذيرية إستهدفت محيط عدد من المنازل في بلدة ياطر بعد تلقي أصحابها تحذيرات هاتفية من الجيش الإسرائيلي
7
أخبار دولية
14:32
ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين في حزيران
أخبار دولية
14:32
ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين في حزيران
8
صحف اليوم
00:22
مصادر "الأخبار": قرار أميركيّ بوضع اليد على المرفأ
صحف اليوم
00:22
مصادر "الأخبار": قرار أميركيّ بوضع اليد على المرفأ
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More