إخماد حريق في أحد المباني في مدينة الهرمل ولا إصابات

تمكنت فرق الدفاع المدني اللبناني والدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية من إخماد حريق شب في احد المباني في مدينة الهرمل حي البيادر، من دون ان يسفر عن وقوع اصابات.