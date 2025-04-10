قبلان للقاضي البيطار: القانون ضمانة شاملة والمطلوب الحقيقة

توجه المفتي الجعفريّ الممتاز الشيخ أحمد قبلان، إلى قاضي التحقيق الرئيس طارق البيطار، بالقول: "القانون ضمانة شاملة ولا شيء أخطر على القانون من الإستنسابية وتسييس العدالة والتوظيف السياسيّ والتذخير الدوليّ، والفترة السابقة كانت مسيسة بشدة، ونحن مع العدالة بما هي عدالة بعيدًا من العتمة وتوابعها، وضد الكيدية بمختلف سواترها بما في ذلك السواتر القضائية، وحقوق شهداء المرفأ بعنق العدالة وذمة الله التي لا تقبل التسييس، وقضية المرفأ كبيرة ومعقدة واللعبة الخارجية طالتها بالصميم في ما سبق".



واعتبر أنّ "الخشية اليوم قائمة جدًا والثقة مهزوزة، والمطلوب عدالة قضية المرفأ لا القتل السياسيّ".