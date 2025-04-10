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لقاء جمع الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين بالبخاري... تداول في شؤون تهم البلدين
أخبار لبنان
2025-04-10 | 06:04
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لقاء جمع الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين بالبخاري... تداول في شؤون تهم البلدين
التقى الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني الشميطلي سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري.
وتداولا في الشؤون التي تهم البلدين، ثم اجريا جولة في أرجاء الوزارة حيث قدم السفير البخاري التهاني لمناسبة انجاز المبنى الجديد والانتقال للعمل فيه بما يليق بالتاريخ العريق للديبلوماسية اللبنانية.
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