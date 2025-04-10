وزير الصحة تسلم هبة من جمهورية إيرلندا والصندوق المركزيّ للأمم المتحدة لمواجهة الطوارئ

أعلن وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين تسلم هبة من منظمة الصحة العالمية ممولة من من جمهورية إيرلندا والصندوق المركزيّ للأمم المتحدة لمواجهة الطوارئ.



وتتضمن مستلزمات طبية لتغطية أربعة وعشرين ألف جلسة غسل كلى لما يقارب خمسمئة مريض على مدى أربعة أشهر كاملة، وسيتم توزيعها على تسعة عشر مستشفى حكوميًا يضم مراكز لغسل الكلى.



وأعلن ناصر الدين أنّ الهبة القيمة تسلط الضوء على بادرة إنسانية نبيلة تجسد أسمى معاني التضامن والتعاون الدوليّ، خصوصًا أنّها موجهة لمرضى من ذوي الطبقات الهشة يعانون من أمراض الكلى المزمنة ويحتاجون إلى العلاج بشكل دوريّ ومستمر، وستسهم الهبة الكريمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المرضى وعائلاتهم.



وأكد وزير الصحة العامة أن مرضى غسل الكلى يحظون على الأولوية القصوى والعناية الخاصة، إذ تدرك الوزارة حجم المعاناة التي يتكبدونها وأهمية توفير العلاج اللازم لهم من دون انقطاع.