اجتماعان تحضيريان للإنتخابات البلدية والإختيارية

ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، اجتماعين تحضيريين للإنتخابات البلدية والإختيارية، الأول لمحافظات بيروت، البقاع وبعلبك الهرمل والثاني لمحافظتي لبنان الجنوبي والنبطية.



واستمع الحجار إلى الحاجات والمتطلبات لاستكمال التحضيرات في هذه المحافظات واطلع على مدى الجهوزية القائمة والتدابير والإجراءات المتخذة تحضيرا للإنتخابات.



وشدد على أهمية هذا الإستحقاق ودوره في إعادة الحياة الى العمل البلدي وضرورة تكريس مبدأ الشفافية والنزاهة والحيادية المطلقة خلال العملية الإنتخابية.



وطلب من الحاضرين ضرورة التنسيق الكامل لاسيما بين المحافظين وقوى الأمن الداخلي لحسن سير العملية الإنتخابية والسهر على حفظ الأمن.