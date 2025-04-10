اجتماع تربويّ لبحث ملابسات قانون دعم صندوق التعويضات

عُقد اجتماع في بكركي بين الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية، اتحاد المؤسسات التربوية مع نائب رئيس المجلس النيابيّ الياس بو صعب.



وحضر البطريرك المارونيّ مار بشارة بطرس الراعي لبحث الملابسات حول قانون دعم صندوق التعويضات.



وقال بوصعب إنّ الاجتماع كان موسّعًا وشاملًا وإيجابيًا وأشار إلى أنه يتم العمل على التعديلات اللازمة على القانون.