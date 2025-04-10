تحالف "الدفاع عن حرية التعبير في لبنان" يتقدّم بشكوى ضد قناة لبنانية

دفاعًا عن الإعلام المستقل ومشروع الدولة في مواجهة حملات الترهيب، أعلن تحالف الدفاع عن حرية التعبير في لبنان عن التقدم بشكوى ضد قناة MTV بشخصي الاعلامي مارسيل غانم وجو معلوف امام محكمة المطبوعات بسبب ما قاموا به من تحريض وافتراء وقدح وذم بحق وسائل الاعلام المستقلة.