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"الشباب والرياضة" تتابع ملف المنشآت الرياضية... أبي رميا: جلسات متتالية لاكتشاف مكامن الهدر أو الفساد

أخبار لبنان
2025-04-10 | 08:03
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&quot;الشباب والرياضة&quot; تتابع ملف المنشآت الرياضية... أبي رميا: جلسات متتالية لاكتشاف مكامن الهدر أو الفساد
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"الشباب والرياضة" تتابع ملف المنشآت الرياضية... أبي رميا: جلسات متتالية لاكتشاف مكامن الهدر أو الفساد

التألمت لجنة الشباب والرياضة النيابية برئاسة النائب سيمون ابي رميا ومشاركة النواب الأعضاء رائد برو وينال الصلح وجهاد بقرادوني وغسان عطالله وعدنان طرابلسي هاكوب ترزيان ووضاح الصادق، بحضور المدير العام بالتكليف للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية التابعة للدولة اللبنانية د.ناجي حمود الذي أطلع اللجنة على واقع هذه المنشآت وهي: مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية وملعب بعلبك وملعب الميناء المقفل وملعب طرابلس والمدينة الكشفية في سمار جبيل والملعب الاولمبي في النقاش. 

وأشار ابي رميا بعد الإجتماع إلى أن "الواقع الحالي للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية مذرٍ يعاني من الانهيار تمامًا كما اكتشفنا في ملف مسبح الرئيس إميل لحود الأولمبي سابقًا. وهناك إهمال متمادٍ وشكوك جدية بفساد. وقد اطلعنا بالتفصيل عن واقع مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية على وجه الخصوص الذي كان قد تعرض لسرقة مولدات وكابلات كهرباء واشياء أخرى، إضافةً للإهمال المتمادي على صعيد الصيانة وذلك من دون أي متابعة من قبل المعنيين سابقًا."

وأعلن أننا "سنفتح ملف المنشآت الرياضية كما فعلنا في ملف مسبح الرئيس إميل لحود. وسنجدول جلسات متتالية لكشف مكامن الهدر او الفساد. كما سنطلب موعدًا مع القاضي نقولا منصور بصفته قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان لمتابعة ملف مسبح الرئيس إميل لحود الأولمبي وللإطلاع على المسار القضائي للملف انطلاقًا من وعدنا للرأي العام اللبناني بمتابعة موضوع المسبح للنهاية لتحديد المسؤوليات."

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