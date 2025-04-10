تينتي: التقارير التي طلبت من أهالي قرى في الجنوب إخلاء منازلهم غير صحيحة

أكد المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تينتي "ان التقارير التي تحدثت عن قيام قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل بأبلاغ الجيش اللبناني والطلب إلى الأهالي في عيتا الشعب وقرى أخرى في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة."



وقال تينتي: "هذا وتواصل اليونيفيل العمل دعما للقوات المسلحة اللبنانية أثناء إعادة انتشارها في جميع أنحاء جنوب لبنان."