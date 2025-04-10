سلام إطلع من وفد "اللبنانية" على أوضاع الجامعة ووعد بدعمها

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، وفدا من أعضاء الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية.



بعد اللقاء، تحدث نائب رئيس الهيئة حسين عبيد فقال :"اطلعنا الرئيس سلام على أوضاع الجامعة اللبنانية. ونحن كرابطة أساتذة متفرغين في الجامعة حملنا هموم الجامعة وأساتذتها على مختلف تسمياتهم الى دولة الرئيس، فالجامعة اليوم بحاجة إلى تعيين واستكمال مجلسها من خلال تعيين العمداء وإلى إقرار ملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين في الساعة في أسرع وقت ، وإلى دعم صندوق تعاضد الأساتذة فيها، اضافة إلى الحاجة الى إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة من أجل استقطاب الكفاءات العلمية على الدوام ولكي ننهض بهذه الجامعة".



أضاف :"الجامعة اللبنانية اليوم بالتعاون مع رئيسها تعمل ليلا نهارا من دون توقف، وهي تحولت الى جامعة منتجة من خلال المصنع الذي تم افتتاحه منذ فترة في مجمع الفنار لصناعة Tablet والكمبيوتر والتلفون، مما جعلها تحصل على أفضل التصنيفات العالمية كما انها تعتبر من أفضل الجامعات في لبنان، من حيث الكفاءة والخبرة المهنية".



وتابع :"وجدنا تفهما من قبل الرئيس سلام لمطالبنا ووعدنا بالدعم الكامل لها وباقرارها في أسرع ما يمكن. واتفقنا على العمل سويا لمتابعة كل الملفات العالقة التي تخص الجامعة من أجل استعادة دورها الوطني على الساحة اللبنانية".



النائب سليمان

كما التقى الرئيس سلام النائب محمد سليمان وبحث معه في المستجدات العامة وشؤونا إنمائية ومطلبية تخص منطقة عكار.

