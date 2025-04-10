رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي: إضراب حتى إعادة إقرار المساعدة الاجتماعية في فصل الصيف

أعلنت رابطة المتعاقدين الإضراب، بدءا من صباح يوم الإثنين حتى إقرار دفع بدل المساعدة 375$ شهريًا في فصل الصيف.



وشدّدت في بيان، على أن معركتها الأساسية هي التثيبت، أما اليوم فالمعركة ليست بسقف يفوق الإمكانيات المتاحة في البلد، بل هي معركة هدفها إقرار بدل المساعدة في فصل الصيف.



وقالت: "بس يصير في مصاري، بصير في تعليم، ما في مصاري يتحملوا مسؤوليتهم بتدمير القطاع التعليمي الرسمي أكثر وأكثر وخللي هالأساتذة يوقفوا على باب الله".



وأضافت: "طالما أن المدارس الرسمية تفتح أبوابها لحضور الزملاء الملاك للتوقيع على دفاتر الحضور كيلا يحسم من رواتبهم، نطالب وزيرة التربية والمناطق التربوية والمدراء بعدم الكيل بمكيالين، إذ ان المتعاقدين بكافة مسمياتهم سوف يتوجهون إلى المدارس ليوقعوا على دفاتر الحضور من دون الدخول إلى الصفوف، لالتزامهم الإضراب، أسوة بالزملاء الملاك".



وتابعت: "فمن سواك بنفسه ما ظلمك. وأي اعتراض وعدم تسجيل لساعاتهم سيحول المكاتب الإدارية في المدارس إلى حلبة صراع يتحمل مسؤوليتها كل من لم يدرك بعد ان المتعاقدين يشكلون ٨٠٪ وليسوا مكسر عصا".



ورفعت هذا البيان إلى وزيرة التربية والحكومة والأقطاب السياسية كافة في البلد، قائلة: "تداركوا ما يحصل في المدارس الرسمية، فالجوع الذي يلم بأمعاء المتعاقدين قادر على ترك القطاع بأكمله على فوهة بركان".



واعتبرت أن قبض مستحقات الفصل الأول بأجر ساعة ١٥٠ ألف ليرة اي ما يقارب 1.7$ والزيادة لتصبح 4$، اصبحت "تحصيل حاصل".



ولفتت الى أنها قررت الاضراب، "بعد الظلم الذي وقع على الأساتذة المتعاقدين وحرمهم من:



ـ بدل الإنتاجية في فصل الصيف.

ـ بدل الإنتاجية 375$ بدءا من شهر شباط من دون دفع أي تعويض حتى الآن.

ـ قبض الفصل الأول، وتأخيره بما يفرض علامات تعجب حول كيفية انتظام القبض الشهري في ظل هذا البطء في تسيير المعاملات.

ـ قبض الزيادة التي نص عليها المرسوم 13020".