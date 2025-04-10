وفاة شخص في القطين - الضنية بسقوط حجارة عليه

توفي المواطن ع. ر. ح. ح. وهو في العقد السابع من عمره، إثر تعرضه لإصابة بالغة نتيجة سقوط حجارة عليه أثناء عمله داخل بستان في بلدة القطين – الضنية.



وقد فارق الحياة لاحقا رغم محاولة إسعافه، حيث بادر أحد أبناء المنطقة إلى نقله بسيارته الرباعية الدفع، قبل أن يتولى جهاز الطوارئ والإغاثة نقله إلى مستشفى سير الحكومي، لكنه ما لبث ان فارق الحياة.