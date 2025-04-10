بيان للحجار حول تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية والرجوع عنها

نشرت وزارة الداخلية والبلديات، على منصة "أكس"، بيانا صادرا عن الوزير أحمد الحجار يتعلق بتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية والرجوع عنها في محافظة لبنان الشمالي والأقضية التابعة لها ومحافظة عكار.تجدون نص البيان أدناه: