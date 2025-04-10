محكمة الاستئناف في الشمال تعلّق قرار انتساب أمين سلام

علّقت محكمة الاستئناف في الشمال، قرار انتساب الوزير السابق أمين سلام إلى نقابة المحامين في الشمال وذلك بعد اعتراض رسمي قدّمه أحد أعضاء النقابة على قبول طلب الانتساب.



وبحسب قرار المحكمة، فإن الانتساب بات معلقاً بصورة موقتة، ريثما يتم البت بالاعتراض نهائيًا من قبل محكمة الاستئناف، ما يجعل الوضع القانوني لسلام داخل النقابة غير محسوم في المرحلة الراهنة.