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الصمد بعد لقائه بري: تأجيل الانتخابات البلدية غير مطروح وغير واقعي
أخبار لبنان
2025-04-10 | 11:29
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الصمد بعد لقائه بري: تأجيل الانتخابات البلدية غير مطروح وغير واقعي
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الصمد بعد لقائه بري: تأجيل الانتخابات البلدية غير مطروح وغير واقعي
عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس مجلس إدارة "مجموعة الخرافي" السيد بدر الخرافي، الأوضاع العامة والعلاقات اللبنانية الكويتية وسبل تعزيزها في شتى المجالات .
جهاد الصمد
كما بحث بري مع رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، في المستجدات السياسية والميدانية وإستحقاق الإنتخابات البلدية والإختيارية وشؤونا تشريعية.
ولفت الصمد اثر اللقاء، الى أن بري حريص على أن يكون المجلس البلدي في بيروت مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، مشيرا الى أن هذا الموضوع هاجس عنده وعند كل الوطنيين الغيارى.
وأكد الصمد على إجراء الانتخابات البلدية، مشيراً الى أن تأجيلها غير مطروح وغير واقعي.
وقال: "أكدنا أمام دولته، أنه طالما هناك إحتلال سيكون هناك دائما مقاومة وهذا حق مشروع تكرسه المواثيق والأعراف الدولية وهذا منصوص عنه في ميثاق الأمم المتحدة بما فيها حق الكفاح المسلح وإستخدام كافة الوسائل المتاحة وهذا مذكور بالنص".
وطالب الصمد رعاة إتفاق وقف إطلاق النار أن يمارسوا ضغطا على المعتدي، لافتا الى أن لبنان بعد وقف إطلاق النار لم يصدر عنه أي موقف عدائي ولم يطلق أي رصاصة بإتجاه العدو الإسرائيلي، على الرغم من أنه حاليا في وضع محتل وملتزم بالتفاق.
وشدد على أن المطلوب الضغط على العدو الإسرائيلي من أجل الإلتزام وتحقيق الإنسحاب من كافة الأراضي اللبنانية وإعادة الأسرى".
طلال أرسلان
هذا وإستقبل بري رئيس المجلس رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" الوزير السابق طلال أرسلان، في حضور عضو المجلس السياسي في الحزب الوزير السابق صالح الغريب، حيث تناول اللقاء آخر التطورات والمستجدات السياسية والميدانية.
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