وزارة الداخلية ذكّرت الناخبين بالمستندات المطلوبة وشروط ممارسة الحق الإنتخابي

ذكرت وزارة الداخلية والبلديات الناخبين بالمستندات المطلوبة وشروط ممارسة الحق الإنتخابي، وهي:



- بطاقة الهوية اللبنانية أو جواز سفر لبناني صالح.



- ورود اسم الناخب في القوائم الانتخابية العائدة إلى القلم الإنتخابي".



كما حثّت الوزارة المواطنين الراغبين في الحصول على بطاقات هوية، تقديم طلباتهم في أقرب وقت ممكن، وستعمل الوزارة على إنجازها بأقصى سرعة قبل المواعيد المحددة للإنتخابات.