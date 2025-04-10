السوداني استقبل اللواء حسن شقير... وهذا ما جرى بحثه

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مدير جهاز الأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير، حيث جرى استعراض مجمل التعاون في المجالات الأمنية بين العراق ولبنان.



كما شهد اللقاء، البحث في تنمية التعاون بين البلدين، في مجال ملاحقة الجريمة المنظمة، والجريمة العابرة للحدود، إضافة الى توسعة التنسيق في مجالات جرائم تجارة المخدرات، والاتجار بالبشر، ومجالات الأمن السيبراني.



وأشار السوداني الى أهمية الارتقاء بالتواصل الفني والاستخباري بين الأجهزة الأمنية في البلدين، من أجل تعزيز تبادل المعلومات، وضمان عدم الإفلات من العقوبة، والتأسيس لبيئة طاردة للجريمة في المنطقة، مجدداً دعم العراق للبنان وشعبه في مختلف المجالات.