عون لوفد الاعتدال الوطني: لا تأجيل للانتخابات... والحزب أبدى ليونة في موضوع السلاح

التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون وفد كتلة الاعتدال الوطني، والنائب عطية نقل عنه تأكيده اجراء الانتخابات البلدية في موعدها.



وقال النائب سجيع عطية نقلاً عن الرئيس عون: حزب الله ابدى الكثير من الليونة والمرونة في مسألة التعاون حول موضوع السلاح وفق خطة زمنية معينة.