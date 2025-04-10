كلام منسوب لرئيس الحكومة عن تأجيل الانتخابات البلدية... هذه صحته

انتشر عبر مواقع الاجتماعي خبر يزعم بأن رئيس الحكومة نواف سلام تحدث عن تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، لاسباب مختلفة وسط معطيات تشير الى "تمديد تقني لا يتعدى شهر ايلول المقبل".



وفي السياق، تواصل فريق" فاكت شيك ليبانون" في وزارة الاعلام مع المكتب الاعلامي للرئيس سلام ، الذي اكد "عدم صحة الخبر" .