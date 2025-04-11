الحشيمي: الحديث عن التطبيع مرفوض... وعلى وزير الخارجية أن "يكون معنا وليس علينا"

أكد النائب بلال الحشيمي، أن الحديث عن التطبيع مع اسرائيل غير وارد ومرفوض، مشددا على وجوب محاسبة كل من شارك في ابادة الشعب الفلسطيني.



واعتبر الحشيمي في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أن على لبنان الاكتفاء بالخسارات والبدء بمرحلة جديدة.



ولفت الى أنه يجب مطالبة حزب الله بتسليم سلاحه ولكن يجب في الوقت نفسه المطالبة بتطبيق القرار 1701 من قبل اسرائيل، معتبراً أن على وزير الخارجية يوسف رجّي أن "يكون معنا وليس علينا".



ورأى أنه بمجرّد بدء حزب الله بالحديث عن مجال للتفاوض على السلاح فهي مبادرة مقبولة.



وأكد الحشيمي رفض العودة الى الحرب والفتنة ورفض العودة الى الاستقواء بالخارج، مشددا على الحاجة الى بناء دولة والى التكاتف خصوصا في العهد الجديد.



وفي ملف النزوح السوري، قال الحشيمي: "على الدولة والأمن العام تنظيم الدخول السوري الى لبنان وايقاف المساعدات لهم قد يساهم في عودتهم الى بلادهم".