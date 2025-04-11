رجّي تلقى دعوة من لافروف لزيارة روسيا

استقبل وزير الخارجية يوسف رجّي سفير روسيا الاتحادية لدى لبنان الكسندر روداكوف الذي سلّمه دعوة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لزيارة موسكو.



وشكّل اللقاء فرصةً للتباحث بمستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة، وتحديداً في سوريا.





































