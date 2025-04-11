وزير الطاقة جال في شركة كهرباء لبنان (صور)

زار وزير الطاقة والمياه جو الصّدي مؤسسة كهرباء لبنان في محلة مار مخايل الشاهدة على حجم جريمة إنفجار 4 آب في مرفأ بيروت، حيث جال على الموظفين الذين يعملون في ظروف صعبة للغاية لتأمين سير العمل.



وقد أبلغه المدير العام كمال حايك أنه تم تحديد موعد لمناقصة ترميم المؤسسة في الشهر المقبل.