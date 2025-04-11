عون زار النافعة ومرفأ بيروت: من يغطّي الفساد هو مشارك فيه

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن من يغطّي الفساد هو مشارك فيه.



كلام عون جاء خلال تفقده سير العمل في مبنى مصلحة السيارات والآليات (النافعة)، ورافقه في الزيارة وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار.



وقال الرئيس عون لأصحاب المعاملات في مصلحة تسجيل السيارات والآليات - "النافعة": "أنا هنا لأني اعرف مشاكلكم، والمطلوب منكم إبلاغي بالصعوبات التي تواجهكم، وأقول لكم من يغطّي الفساد هو مشارك فيه، فكونوا انتم عيوننا، وأنا ووزير الداخلية هنا لمساعدتكم". وقال الرئيس عون لأصحاب المعاملات في مصلحة تسجيل السيارات والآليات - "النافعة": "أنا هنا لأني اعرف مشاكلكم، والمطلوب منكم إبلاغي بالصعوبات التي تواجهكم، وأقول لكم من يغطّي الفساد هو مشارك فيه، فكونوا انتم عيوننا، وأنا ووزير الداخلية هنا لمساعدتكم".



كذلك، زار الرئيس عون مرفأ بيروت حيث التقى المدير العام للجمارك بالوكالة ريمون خوري لتفقد سير العمل في الجمارك وفي المراكز الأمنية في المرفأ. ورافق الرئيس عون، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني. كذلك، زار الرئيس عون مرفأ بيروت حيث التقى المدير العام للجمارك بالوكالة ريمون خوري لتفقد سير العمل في الجمارك وفي المراكز الأمنية في المرفأ. ورافق الرئيس عون، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني.