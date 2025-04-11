الراعي استقبل المدير العام لأمن الدولة

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن ادكار لاوندس يرافقه نائب المدير العام العميد مرشد الحاج في زيارة بروتوكولية. وجرى التداول في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، اضافة إلى الأوضاع الأمنية.