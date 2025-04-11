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سلام: الحكومة ماضية في تطبيق برنامج الاصلاح واقرار مشاريع قوانين تخول الاتفاق مع صندوق النقد
أخبار لبنان
2025-04-11 | 07:03
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سلام: الحكومة ماضية في تطبيق برنامج الاصلاح واقرار مشاريع قوانين تخول الاتفاق مع صندوق النقد
أكّد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن الحكومة ماضية في تطبيق برنامج الاصلاح واقرار مشاريع القوانين المالية التي تخول لبنان الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وشدّد سلام في خلال إستقباله وفدا من "البنك الأوروبي" لاعادة الإعمار والتنمية برئاسة نائب رئيس البنك ماتيو باترون على أن الإصلاحات هي مصلحة أساسية للبنان واللبنانيين لوضع الدولة على طريق التنمية.
من ناحيته، أبدى الوفد إستعداد "البنك" دعم لبنان ومساعدته، فور إنجاز الإصلاحات المطلوبة وتوقيعه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
بلاسخارت
كما بحث الرئيس سلام مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت في الأوضاع السياسة والمستجدات المتعلقة بتنفيذ القرار 1701 وإتفاق وقف إطلاق النار .
سفيرة النرويج
هذا والتقى سفيرة النرويج في لبنان هيلدي هارالستاد، وتم استعراض العلاقات الثنائية وألاوضاع في لبنان والمنطقة".
مجلس الاعمال اللبناني - العراقي
الى ذلك، استقبل سلام وفدا من مجلس الاعمال اللبناني - العراقي برئاسة حسان جابر، حيث تسلم من الوفد مذكرة تتضمن السبل الآيلة لتطوير العلاقات اللبنانية - العراقية وتشكيل لجان متخصصة في القطاعات كافة لمتابعة الأولويات، وهي تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة في العام 2002، بالاضافة الى اعادة تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة وانعقادها دوريا، ومبدأ المعاملة بالمثل وتسهيل عمل واستثمار واقامة وانتقال مواطني البلدين، واعتماد لبنان والعراق ومرافئهم ممرا للبضائع والنفط، وتأسيس مكتب مشترك لبناني - عراقي تكون من مهامه توثيق الطلبات والملفات لمتابعتها مع الجهات المختصة، اضافة الى تحويل ديون العراق الى خدمات ومشاريع حكومية وتفعيل النقل البري بين البلدين.
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