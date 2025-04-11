الاتحاد الاوروبيّ سلّم من خلال "اليونيسف" أدوية ومعدّات طبية طارئة إلى وزارة الصحة

سلّم الاتحاد الاوروبيّ من خلال منظمة "اليونيسف"، 40 طنًّا من الأدوية الأساسية والمعدّات الطبية الطارئة إلى وزارة الصحة العامة في لبنان.



ووصل جزء من هذه الإمدادات إلى لبنان في كانون الثاني الماضي على متن طائرة أمنتها اليونيسف، بينما وصل الجزء المتبقي بحرًا الشهر الماضي.



وتشمل الشحنة مجموعة متنوعة من الأدوية الأساسية، من بينها المضادات الحيوية، الأدوية المضادة للالتهابات، ومسكنات الألم، والتي ستوزَّع حسب الحاجة والاستهلاك على مجموعة من 300 مركز رعاية صحية أولية، ووحدات صحية أولية، منتشرة في مختلف المناطق اللبنانية.



وتتضمن الشحنة 15 مجموعة طبية للطوارئ، ستساهم في تلبية حاجات نحو 150,000 شخص للمساعدة الطبية الطارئة لمدة ثلاثة أشهر.



وأكد وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين أنّ هذه "الهبة الكريمة تشكل تأكيدًا للمجتمع اللبنانيّ بأنّ الحكومة مستمرة بالتعاون الكامل مع المنظمات الدولية والمجتمع الدوليّ لتأمين خدمات الرعاية الصحية وتنفيذ المزيد من المشاريع المشتركة".