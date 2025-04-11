شقير يبحث سبل إعادة علاقات لبنان مع دول الخليج إلى طبيعتها

عرض رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، مع وفد من هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية برئاسة إيلي رزق، للتطورات الحاصلة في لبنان ومتطلبات إعادة علاقات لبنان مع الدول الخليجية إلى طبيعتها.



وحضر الإجتماع إضافة الى الوزير شقير وايلي رزق كل من أمين سر الهيئات الفونس ديب، وأعضاء الهيئة: سامي حمادة، ادغار ضاهر، وليد زيدان، فادي قاصوف، حسن حطيط، ووائل قباني.



وقدم شقّير عرضًا مفصلًا عن الأوضاع في لبنان لا سيما في ما يتعلق بالشق الاقتصاديّ وكذلك بما تضمنته ورقة الهيئات الإصلاحية الشاملة.



وشدد شقّير على ضرورة تكاتف كل الجهود من قبل الجميع من أجل إعادة العلاقات اللبنانية الخليجية إلى طبيعتها.



كما شدّد على الأهمية الكبيرة لهذا الملف بالنسبة للبنان كون هذه الدول عدا عن كونها دولًا شقيقة وتربطنا بها علاقات تاريخية وانسانية فهي أيضًا تشكل العمق الاقتصاديّ والإجتماعيّ للبنان.



بعد ذلك، دار نقاش مُطَوَّل بين المجتمعين، تناول آخر المستجدات وعمل الهيئة في الفترة المقبلة.



واتُفق على استمرار التواصل والتعاون في الملفات ذات الإهتمام المشترك.