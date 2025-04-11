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هاني: مراكز الحجر الزراعيّ والحيوانيّ تُشكّل خط الدفاع الأول لضمان سلامة المنتجات

أخبار لبنان
2025-04-11 | 07:52
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هاني: مراكز الحجر الزراعيّ والحيوانيّ تُشكّل خط الدفاع الأول لضمان سلامة المنتجات
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هاني: مراكز الحجر الزراعيّ والحيوانيّ تُشكّل خط الدفاع الأول لضمان سلامة المنتجات

قام وزير الزراعة نزار هاني، بجولة تفقدية، إلى مركز الحجر الزراعيّ والحيوانيّ على معبر المصنع الحدوديّ.

وتفقد هاني سير العمل اليوميّ في المركز، مطلعًا على آلية فحص المنتجات الزراعية والحيوانية الواردة إلى لبنان.

وشدد على ضرورة الالتزام الصارم بالمعايير الصحية والبيئية المعتمدة، حفاظًا على صحة المستهلك اللبنانيّ وحماية الثروة الزراعية والحيوانية من الآفات والأمراض العابرة للحدود.

واطّلع على آلية إخضاع البضائع المستوردة لفحص دقيق باستخدام أجهزة الـScanner المتطورة، مما يسهم في تعزيز كفاءة الكشف والتدقيق السريع على الشحنات، وضمان مطابقتها للمواصفات قبل دخولها إلى الأسواق اللبنانية.

والتقى الوزير بالعاملين في المركز، واستمع إلى ملاحظاتهم وحاجاتهم، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لتعزيز القدرات التقنية واللوجستية، والعمل على تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريب مستمرة، بما يواكب المعايير الدولية المعتمدة في مجالي الحجر الزراعي والحيواني.

وطلب من المعنيين إعداد تقرير فنيّ، لتجهيز وتأهيل مركز الحجر في معبر المصنع، ليكون لائقًا ومناسبًا لعبور الصادرات الزراعية اللبنانية.
 


وقال هاني: "إنّ مراكز الحجر الزراعيّ والحيوانيّ تُشكّل خط الدفاع الأول لضمان سلامة المنتجات، وهي ركيزة أساسية في ضبط جودة الواردات والتأكد من مطابقتها للمواصفات".

وأكّد العمل على تطوير هذه المراكز وتحديث تجهيزاتها ضمن خطة شاملة تهدف إلى رفع مستوى الرقابة وضمان الجودة، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطن بالمنتجات الزراعية المحلية والمستوردة على حد سواء.

ولفت الوزير إلى أهمية مراقبة الصادرات الزراعية والتأكد من مطابقتها لمتطلبات ومعايير الدول المستوردة، داعيًا إلى تسريع الإجراءات الإدارية والفنية في المراكز الحدودية لتسهيل حركة التبادل التجاري، مع الحفاظ على شروط السلامة والصحة العامة.

كما لفت إلى أنّ معبر المصنع يشكّل المنفذ البري الأساسي للبنان، ما يستدعي رفع الجهوزية الدائمة في المركز، وتكثيف التنسيق مع الجهات المعنية لضمان انسيابية العبور وتفعيل الرقابة.

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