وزيرا الثقافة والاشغال تفقدا محطة القطار التاريخية في مار مخايل

زار وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني محطة مارمخايل في بيروت ووزير الثقافة غسان سلامة المشروع النموذجيّ الممول من الحكومة الايطالية لاعادة ترميم مباني ومنشآت ومقطورات المحطة حفاظًا على طابعها التاريخي والتراثيّ.



ويهدف المشروع إلى استثمار مساحة طبيعية خضراء متميزة ضمن المحطة يستفاد منها لاقامة أنشطة ثقافية وأكاديمية وفنية بما يتوافق مع موقع المحطة ومساحتها ودورها المستقبلي عند اعادة احياء خطوط النقل السككيّ.



واطّلع فايز رسامني من المدير العام زياد نصر على اعمال اعادة تأهيل حائط التصوينة لعقار المحطة المحاذي الاوتوستراد شارل حلو.



وعقد اجتماعًا في مكتب المدير العام مع العاملين في المصلحة حيث جرى عرض لابرز القضايا والتحديات ضمن سياق الجهود المبذولة للنهوض بمرفق النقل المشترك باعتباره من ابرز المرافق الحيوية المعنية بتأمين خدمة اجتماعية ملحة للمواطنين.



وأثنى الوزير على "الانجازات التي تحققها المصلحة في ظل ضروف العمل الصعبة"، وأعطى توجيهاته للمثابرة على هذا النهج تحقيقا للمصلحة والمنفعة العامة".



ولفت المكتب الاعلاميّ لوزير الثقافة الى أنّ "هذه الزيارة تؤكد الالتزام المشترك بالحفاظ على هذا الموقع التاريخي وإعادة إحيائه إذ يعتبر رمزًا للتراث التاريخيّ والثقافيّ لبيروت.