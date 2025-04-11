كرامي: الإحتمال الذي كان موجودًا في استبيان لم يتضمن أي عبارة تجعل أيّ جنس غير ذكر أو انثى متاحًا

أكّدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، أنّ الإحتمال الذي كان موجودًا في الإستبيان، الموجّه إلى المتعلمين والمتعلمات في لبنان للوقوف على آرائهم عن سبل الإصلاح التربويّ، لم يتضمن أي عبارة تجعل أيّ جنس غير ذكر أو انثى متاحًا.



وأوضحت أنّه تعلق بحق الإمتناع عن ذكر الجنس، وقد تم حذفه بعدما شكّل لبسًا عند البعض، منذ شهر وفي خلال خمس دقائق من إطلاق الاستبيان.



وأسفت كرامي للحملة المضللة والتي أعادت تناول موضوع سبق أن أوضحته في وسائل الإعلام، آملة من الجميع وقبل نشر أي خبر التأكد من صحته وإنطباقه على الواقع.