البيطار استجوب اللواء عباس إبراهيم واللواء طوني صليبا...

استجوب المحقق العدليّ في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم واللواء طوني صليبا، في جلستين منفصلتين.



وأكّد اللواء عباس ابراهيم، مغادرًا قصر العدل أنّ حضوره هو للتأكيد على أنّ تقديم دعوى مخاصمة في وجه القاضي طارق البيطار لا يهدف الى عرقلة التحقيقات ولتسليط الضوء على المخالفات التي ارتكبها المحقق العدليّ، فيما يتّخذ القاضي البيطار ايّ اجراء بحقه وقرر تركه رهن التحقيق.



وكان تقدم اللواء ابراهيم بدعوى مخاصمة استنادًا إلى المادّة ٧٤١ التي تجيز مداعاة الدولة في شأن المسؤولية الناجمة عن أعمال قضاة العدليين.



هذا وحضر اللواء طوني صليبا جلسة الاستجواب امام القاضي طارق البيطار، واكد افادته السابقة أمام القاضي فادي صوان.



وأوضح صليبا أنّه "أجاب على الأسئلة كلها وأن القاضي البيطار أدار الجلسة بهدوء وكانت الأجواء إيجابية جدًا".



ولفت إلى أنّه "المسؤول الوحيد الذي حضر إلى قصر العدل وأدلى بإفادته أربع مرات في هذا الملف".