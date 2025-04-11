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"القوات اللبنانية" ومجد حرب توصلا إلى تفاهم نهائيّ في شأن بلدية تنورين
أخبار لبنان
2025-04-11 | 12:03
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"القوات اللبنانية" ومجد حرب توصلا إلى تفاهم نهائيّ في شأن بلدية تنورين
أعلن حزب القوات اللبنانية والمحامي مجد حرب أنّهما توصلا إلى تفاهم نهائيّ في شأن بلدية تنورين ومخاتيرها والمشروع الإنمائيّ، الذي سيعمل مجلسها البلديّ الجديد على تطبيقه.
كما تم الاتفاق على توزيع الأعضاء والمهام والأدوار، وذلك تحضيرًا للانتخابات البلدية والاختيارية التي ستجري في ١١ أيار المقبل في محافظة الشمال، وبعد إعلان التحالف بين القوات اللبنانية في منطقة البترون والمحامي مجد حرب والكتائب اللبنانية في غالبية قرى وبلدات قضاء البترون.
وعليه، أكّد الطرفان أنّ التنسيق الانتخابيّ البلديّ بلغ مرحلة متقدمة بينهما، "بما يؤسس لغد أفضل وأكثر ازدهارًا لتنورين خصوصًا، ولقضاء البترون عمومًا، عنوانه " استكمال مشاريع الإنماء والنهوض الاقتصاديّ والاجتماعيّ".
وعاهدا أهلهما في منطقة البترون الاستمرار بالتواصل مع المرجعيات والفاعليات في المنطقة، لتعميق التنسيق في ما بيننا لوضع الخطط وتنفيذ المشاريع التي من شأنها تحقيق النمو والازدهار.
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