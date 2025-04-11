ندوة سياسيّة حواريّة في الذكرى الـ50 لاندلاع الحرب في لبنان

"هل انتهت أخيرًا الحرب الأهليّة؟" سؤال طُرح في الذكرى الـ50 لاندلاع الحرب في لبنان.



واختير عنوان ندوة سياسيّة حواريّة جمعت اساتذة وباحثين في العلوم السياسية والقانون الدوليّ وذلك في مُتحف سرسق في بيروت.