المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: نأسف للسكوت الوطني والقانوني عن افتراءات تُساق ضدنا

أسف المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى للسكوت الوطني والقانوني عن الأباطيل والافتراءات التي تساق ضده.



وقال في بيان: "طالعتنا بعض المنظمات المشبوهة بالدعوة الى مؤتمر صحافي يوم الاثنين المقبل تحت شعار "إطلاق عدد من الإخبارات والدعاوى القضائية بوجه المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، على خلفية مخالفات تتّصل بالتخلّي عن واجباته الرقابية والمالية، والإشتراك بجرم تبييض الأموال. كما طالعنا النائب وضاح الصادق بالتشكيك بمصدر الأموال التي صودرت في المطار للمجلس الشيعي، بأنها أموال مخدرات وبيع أطفال واغتصاب وغير ذلك".



وأضاف البيان: "ان المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الذي تفادى طويلا التوقف أمام هذه الاضاليل، هو أطهر وانقى واشرف من كل هذه الشراذم الساقطة، وهؤلاء الذين يرمونه بالافتراءات والاباطيل، وهو يطلب من القضاء اللبناني ملاحقة هؤلاء الذين يهينون طائفة قدمت للبنان خيرة شبابها ودفعت اثمانا باهظة في سبيل الوطن. والمجلس يعي تماما من يحرك هذه الحملة المسعورة عليه، في ظل مواقفه الوطنية والقومية المشرفة".



وأسف المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يأسف "للسكوت الوطني والقانوني عن هذه الأباطيل والافتراءات، بما يوحي للرأي العام أن المجلس الذي اسسه سماحة الامام المغيب السيد موسى الصدر، بات هدفا سهلا للنيل من تاريخه الوطني العريق. وقال: "واهم من يعتقد ان الطائفة الشيعية باتت ضعيفة الى حد يسهل النيل من مجلسها الكريم". وأكد أنه "لن يسكت بعد اليوم عن هذه الحملة المسمومة وهذه الافتراءات والاباطيل واصحابها المعروفين بتاريخهم الأسود، وبكل السبل المتاحة، بعد أن بلغ السيل الزبى، وهو لن يكون فريسة على طاولة اللئام، وان غدا لناظره قريب".