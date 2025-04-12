جعجع: وزير الطاقة يحقق إنجازًا تاريخيًا بتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء بعد 23 عامًا من التعطيل

تهانيّ الحارّة لوزير الطاقة جو الصدي @Joe_Saddi الذي، وفي أقل من شهرين، أنهى الإجراءات الخاصة كلها بتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بعد تأخير دام 23 عاما، وبعد عرقلة مقصودة رفضا لتعيين هذه الهيئة من قبل كل من تعاقب على هذه الوزارة منذ صدور قانون تنظيم الكهرباء 462/2002، الأمر…
— Samir Geagea (@DrSamirGeagea) April 12, 2025
تهانيّ الحارّة لوزير الطاقة جو الصدي @Joe_Saddi الذي، وفي أقل من شهرين، أنهى الإجراءات الخاصة كلها بتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بعد تأخير دام 23 عاما، وبعد عرقلة مقصودة رفضا لتعيين هذه الهيئة من قبل كل من تعاقب على هذه الوزارة منذ صدور قانون تنظيم الكهرباء 462/2002، الأمر…