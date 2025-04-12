مصدر لفرانس برس: معظم مواقع "حزب الله" العسكرية جنوب الليطاني باتت تحت سيطرة الجيش اللبنانيّ

أفاد مصدر مقرّب من "حزب الله" لوكالة فرانس برس بأنّ معظم المواقع العسكرية التابعة للحزب جنوب الليطاني باتت تحت سيطرة الجيش اللبنانيّ.



وأوضح وجود "265 نقطة عسكرية تابعة لـ"حزب الله"، محددة في جنوب الليطاني، سلم الحزب منها قرابة 190 نقطة".



وأكد مصدر أمنيّ للوكالة، أنّ الجيش فكك "معظم" المواقع العسكرية التابعة للحزب في منطقة جنوب الليطاني، بالتعاون مع قوة اليونيفيل في الجنوب.



وأشار المصدر الأمنيّ إلى أنّ الجيش بات "في الخطوات الأخيرة لإنهاء الوجود الأمنيّ أو السيطرة الأمنية على كل المواقع الحزبية الموجودة في جنوب الليطاني".

