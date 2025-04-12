مجلس الوزراء أقرّ مشروع قانون إعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفيّ

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته مشروع قانون إعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفيّ.



وقال وزير الإعلام بول مرقص: "سنحقّق في غضون أسابيع قليلة رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي، خصوصًا صغار المودعين".



وأعلن أنّ "الحكومة ستنكب راهنًا على إعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام الماليّ".



وأكّد أنّ "الحكومة سبق أن أقرّت مشروع قانون يرمي الى إجراء تعديلات على قانون السرية المصرفية كشرط ضروري للمحاسبة".



وأوضح أنّ "أموال المودعين لاسيّما صغار المودعين تتمتّع في مشروع القانون الذي أقرّ اليوم بالأولوية في حماية الودائع".