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الجميّل: النقاش المطلوب بين الدولة وحزب الله للكلام عن "كيفية" تسليم السلاح لا عن "مبدأ" تسليمه

أخبار لبنان
2025-04-12 | 11:09
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الجميّل: النقاش المطلوب بين الدولة وحزب الله للكلام عن &quot;كيفية&quot; تسليم السلاح لا عن &quot;مبدأ&quot; تسليمه
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الجميّل: النقاش المطلوب بين الدولة وحزب الله للكلام عن "كيفية" تسليم السلاح لا عن "مبدأ" تسليمه

أعلن رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميل في الاحتفال الذي اقامه "حزب الكتائب" لإحياء الذكرى الخمسين لإنطلاق المقاومة اللبنانية،"انتصار قضية المقاومة اللبنانية اليوم، وبعد خمسين عامًا"، معتبرًا ان "هذا انتصار نهائية الكيان اللبنانيّ على مشاريع الضم والدمج والاحتلال ومشاريع التوطين".

وقال "نجتمع لنجدد أقسامنا ولنشدد على أنّ سيادة لبنان أوّلًا ولا نريد أن "نفتح جراح الحرب" بل أتينا لنخبر قصتنا كما هي ونكرّم أبطالنا".

واضاف "لا نريد فتح جراح الحرب فنحن أكثر من يعرف بشاعة الحرب لأننا نعرف قيمة الموت وبكينا على أهلنا وإخوتنا وسقط لنا أكثر من 5513 شهيدًا".

وتابع "مقاومتنا كانت لبنانية بوجه الغريب أي منظمات مسلحة فلسطينية والجيش السوريّ وواجهنا مخططًا حقيقيًّا لاستبدال فلسطين المحتلة بلبنان فلا يكون الأخير بلدًا بديلًا، وفي ظل استسلام الدولة اللبنانية آنذاك قررنا أن نخوض المعارك، وقد دافعنا عن أنفسنا وخضنا معارك مشرفة وكنا نواجه منظمات عسكرية غريبة وبقينا وصمدنا وأسقطنا مخطط التوطين والوطن البديل".

واستطرد الجميّل قائلًا "مقاومتنا لم تكن همجية بل دفاعية ولم نرد يومًا هذه الحرب وعندما أبلغتنا الدولة بعدم قدرتها على الدفاع عنا دافعنا عن أنفسنا و"نحن ما رحنا على الحرب... الحرب إجت لعنا"".

 واعتبر ان "وجود السلاح غير الشرعي كان أساس نشوب الحرب وحان الوقت لأن نتعلّم أن وحدها الدولة من تحمي وهي قادرة على أن تعطي الأمان لأولادنا ولا يضطروا أن يعيشوا ما عاشه أهلنا وأتوجه لحزب الله وأقول: "جربت وقاتلت ورأينا النتيجة"".

واشار الى اننا "مستعدون لأن نستمع لقصص الآخرين في شأن الحرب ومستعدون للاعتراف ببعضنا البعض لأنّه المدخل لبناء قصة مشتركة للبنان".

وقال الجميّل "معاركنا كانت دفاعية ولم نذهب إلى الحرب بل الحرب أتت إلينا فنحن أولاد الأشرفية وزحلة وعين الرمانة وشكا حيث الحرب أتت إليها، أتوجه إلى اللبنانيين جميعهم لفتح صفحة جديدة فحقنا الاختلاف لكن واجبنا حماية بعضنا".

واضاف "حان الوقت لأن يقتنع حزب الله وبأسرع وقت ممكن بأن لا بديل عن الدولة... ولا مستقبل للسلاح خارج إطار الدولة وعلى الحزب تسليم سلاحه كما فعل غيره، لسنا مستعدين لمناقشة جدوى تسليم السلاح لأن الأمر منصوص عليه في الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية والأمر محسوم والنقاش الوحيد المطلوب بين الدولة بقيادة الرئيس عون والحكومة مباشرة مع حزب الله للكلام عن كيفية تسليم السلاح لا عن مبدأ تسليم السلاح".

وختم "لا نختبىء تحت سابع أرض ونرسل شبابنا إلى الموت فقيادات الكتائب إستشهدت قبل شبابها".

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الجميّل: لسنا مستعدين لمناقشة جدوى تسليم السلاح لأن الأمر منصوص عليه في الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية والنقاش الوحيد المطلوب بين الدولة بقيادة الرئيس عون والحكومة مباشرة مع حزب الله للكلام عن كيفية تسليم السلاح لا عن مبدأ تسليم السلاح

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