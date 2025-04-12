جنبلاط التقى وفودًا ودشّن القصر البلدي في الباروك

شدد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط على "اهمية انجاز الاستحقاق البلدي، والتوافق الأهلي حوله، وان تمنح الانتخابات المقبلة الفرصة لمشاركة الشباب والشابات وأصحاب الكفاءات، في تحمل مسؤولية التطوير الإنمائي والبلدي، من خلال السعي لخلق مجالس بلدية متجانسة ومتكافئة، تساهم بالتقدّم وتعطي الثقة، لتحقيق النتائج المتوخاة".والتقى جنبلاط في قصر المختارة عددًا من الوفود الاهلية والاجتماعية عرضت معه قضايا متعلقة بالاستحقاق البلدي. كما التقى وفودًا عرضت معه مسائل اجتماعية وحياتية وخدماتية عامة، وتلقى سلسلة من المراجعات، بمشاركة النائبين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور وأمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر.ورعى النائب جنبلاط احتفال تدشين القصر البلدي في بلدة الباروك، بدعوة من بلدتي الباروك - الفريديس، وبمشاركة ممثلين عن نواب المنطقة وشخصيات روحية وسياسية واجتماعية وأهلية وبلدية واختيارية ومشايخ وآباء وأهال من البلدة.