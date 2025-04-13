الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أفلام دينية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

البطريرك ميناسيان: اليوم نصرخ بأعلى أصواتنا خلصنا يا آتي باسم الرب... خلص وطننا من الفساد

أخبار لبنان
2025-04-13 | 03:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
البطريرك ميناسيان: اليوم نصرخ بأعلى أصواتنا خلصنا يا آتي باسم الرب... خلص وطننا من الفساد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
البطريرك ميناسيان: اليوم نصرخ بأعلى أصواتنا خلصنا يا آتي باسم الرب... خلص وطننا من الفساد

لمناسبة حلول أحد الشعانين، ترأس البطريرك روفائيل بدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك قداس أحد الشعانين في كنيسة المخلص برج حمود عاونه في الخدمة لفيف من الكهنة والشمامسة وحشد غفير من المؤمنين.

وبعد تلاوة الإنجيل المقدس، ألقى البطريرك روفائيل عظة جاء فيها: "ما أجمل هذا النهار وما أذهله. يوم يشع فيه مجد يسوع الناصري، يسوع المخلص. ما أجمل هذا النهار الذي يبدأ بهذه العبارات التي تبلسم جروح الروح وتنشد الأمل في أعماقنا "هوشعنا في اعلى" نعم إن هذه الكلمة ذو المعنى العميق ألمعبر عن أملنا بالخلاص، معنى هذه الكلمة الخلاص الآتي من العلى أي من الله لذلك قالوا هاتفين "تبارك الآتي باسم الرب". هكذا عبروا وشهدوا عليه تلاميذه والأربع الإنجيليين فلا أريد أن اخرج من النص الذي سمعناه من التو، بل أريد ان اركز على هذه العبارات التي هتف بها الشعب المؤمن بإبن الله طالبين منه الخلاص صارخين هوشعنا خلصنا أيها الآتي باسم الرب. هكذا نحن اليوم نصرخ بأعلى أصواتنا خلصنا يا اتي باسم الرب خلصنا من خطايانا خلصنا من الظلم السائد على الأرض خلص وطننا من الفساد أعطنا القوة لمسيرتنا في هذا النضال باركنا اليوم بمجيئك المجيد. بارك عيلنا بارك اولادنا بارك وطننا لبنان بارك رئيسه وأعوانه. أعطنا جميعاً القدرة على المسيرة تحت ظلك أنت الملك أنت الإله المخلص عليك نتكل ومنك نطلب خلصنا أيها الأتي باسم الرب الباقي بيننا في سر الإفخارستي كل ما نريده اليوم ان نعبر لك عن أماننا وإخلاصنا لك مثل هؤلاء الفقراء الذين فرشوا ثيابهم على الأرض نفرش ثياب قلوبنا الوضيعة رغم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي نعاني منها في وطننا الحبيب لبنان،  ونهتف معهم مقتنعين ومؤمنين بلاهوتك القدوس أيها الفادي الحبيب ونقول مرة أخرى مبارك الآتي باسم الرب هوشعنا في العلى يا ملك السموات."

وفي نهاية القداس، أقيم زياح الشعانين في باحة الكنيسة حيث حمل الأطفال سعف النخيل وأغصان الزيتون والشموع وساروا في مسيرة إيمانية على وقع انشاد التراتيل الكنسية وعزف موسيقى الكشافة.

أخبار لبنان

ميناسيان:

اليوم

بأعلى

أصواتنا

خلصنا

الرب...

وطننا

الفساد

LBCI التالي
سلام: لنجعل من الذكرى الخمسين لاندلاع الحرب نقطة تحول
الجيش: ضبط شاحنة محملة بمعدات لتصنيع الكبتاغون في منطقة حرف السماقة - الهرمل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:06

عبد الساتر ترأس قداس أحد الشعانين: نطلب من الرب المخلص أن يعطينا السلام في وطننا لبنان وفي المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-02

البطريرك ميناسيان يستنكر بشدة جريمة قتل الأرشمندريت كوجانيان ويطالب بالقصاص العادل

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-27

إطلاق الفيلم الوثائقيّ "أرز الرب" للأب جوني سابا في جامعة الروح القدس

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-25

بوصعب: نريد من هذه الحكومة أن تسمي من الفاسد وما هو ملف الفساد ومصرّون على الوصول إلى تغيير في التحقيقات وملفات الفساد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:31

في فرن الشباك... هكذا احتفلت الرعايا بأحد الشعانين

LBCI
أخبار لبنان
08:06

عبد الساتر ترأس قداس أحد الشعانين: نطلب من الرب المخلص أن يعطينا السلام في وطننا لبنان وفي المنطقة

LBCI
أخبار دولية
07:54

بابا الفاتيكان يظهر لفترة وجيزة بعد قداس أحد السعف... "لنتذكر أيضًا لبنان"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:54

في القليعة... السفير البابوي ترأس قداس الشعانين ودعا إلى الفرح والأمل والسلام

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-03-09

سانا: انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن محافظتي درعا والسويداء بعد انقطاع الكوابل بين درعا ودمشق

LBCI
اقتصاد
2025-04-12

رائد خوري من واشنطن: مهلة حتى أيلول لحسم ملفي حزب الله والموضوع المالي وأولوية أميركية للبنان "لم تحصل من 60 سنة"

LBCI
صحف اليوم
2025-01-28

"الحريرية السياسية باقية"... أحمد الحريري لـ"الأنباء" الكويتية: تعليق العمل السياسي لم يكن نهاية!

LBCI
أخبار دولية
2025-03-14

بوتين يدعو القوات الأوكرانية في منطقة كورسك إلى القاء سلاحها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:31

في فرن الشباك... هكذا احتفلت الرعايا بأحد الشعانين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:54

في القليعة... السفير البابوي ترأس قداس الشعانين ودعا إلى الفرح والأمل والسلام

LBCI
أخبار دولية
05:23

الكرملين: العلاقات مع أميركا تتقدم بشكل جيد للغاية

LBCI
أخبار دولية
00:45

ترامب: المحادثات النووية مع إيران تمضي على نحو جيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

لبنان الى صندوق النقد الدوليّ بقانون اصلاح المصارف وتصور لقوانين اصلاحية اخرى

LBCI
أخبار دولية
13:31

في إتفاق العودة الشرع حول إدارة درعا مصلحة عربية إقليمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

تقييم طِهران للجلسة الأولى من المحادثات مع واشنطن

LBCI
أخبار دولية
13:27

إسرائيل تعيد إحتلال رفح وعينها على المفاوضات الأميركية - الإيرانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

الموقف الأميركيّ بعد الجلسة الأولى من المحادثات مع إيران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:00

طقس أحد الشعانين: خريفي بارد مع بعض الأمطار المحلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

تحسينات في المطار وعلى طريقه لملاقاة القادمين

LBCI
أخبار لبنان
16:25

بعد عمليات سطو على عدد من الصيدليات..وزير الداخلية: نتابع الموضوع

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 12-4-2025

LBCI
آخر الأخبار
10:44

الجميل: لا نختبىء تحت سابع أرض ونرسل شبابنا إلى الموت فقيادات الكتائب إستشهدت قبل شبابها

LBCI
خبر عاجل
10:38

الجميل: حان الوقت لأن يقتنع حزب الله وبأسرع وقت ممكن بأن لا بديل عن الدولة... ولا مستقبل للسلاح خارج إطار الدولة وعلى الحزب تسليم سلاحه كما فعل غيره

LBCI
خبر عاجل
10:41

الجميّل: لسنا مستعدين لمناقشة جدوى تسليم السلاح لأن الأمر منصوص عليه في الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية والنقاش الوحيد المطلوب بين الدولة بقيادة الرئيس عون والحكومة مباشرة مع حزب الله للكلام عن كيفية تسليم السلاح لا عن مبدأ تسليم السلاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

تقييم طِهران للجلسة الأولى من المحادثات مع واشنطن

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More