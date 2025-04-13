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سلام: لنجعل من الذكرى الخمسين لاندلاع الحرب نقطة تحول
أخبار لبنان
2025-04-13 | 03:49
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سلام: لنجعل من الذكرى الخمسين لاندلاع الحرب نقطة تحول
كتب رئيس الحكومة نواف سلام على "إكس": "في الذكرى الخمسين لاندلاع الحرب اللبنانية، نقف اليوم لا لنفتح جراحًا، بل لنسترجع دروسا يجب ألا تنسى. كل الانتصارات كانت زائفة، وكل الأطراف خرجت خاسرة مهما تباينت الآراء حول أسباب الحرب، فهي تتقاطع عند مسألة غياب الدولة أو عجزها. لا دولة حقيقية إلا في احتكار القوات المسلحة الشرعية للسلاح. فلنطبق بنود الطائف بالكامل، ونصوب ما طبق خلافًا لروحه ونسد ثغراته. دولة تحفظ الذاكرة لنتعلم من ماضينا كي لا نكرر أخطاءنا، مسؤولية الدولة أن تعالج ملفات المفقودين والمخطوفين بجدية وشفافية. دعوة إلى دقيقة صمت وطنية شاملة ظهر ۱۳ نيسان تحت شعار: منتذكر سوا لنبني سوا. فلنجعل من الذكرى الخمسين نقطة تحول... ولننظر معًا إلى لبنان جديد يليق بتضحيات أبنائه".
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