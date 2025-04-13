عودة: صلاتنا أن يكون اللبنانيون تعلموا من دروس الماضي

ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده قداس الشعانين في كاتدرائية القديس جاورجيوس بحضور حشد كبير من المؤمنين.



وفي عظته، أشار إلى أن "اليوم ذكرى بدء الحرب المشؤومة التي خلفت دمارًا وخرابًا وحصدت أرواحًا بريئة وندوبها لما تندمل بعد. صلاتنا أن يكون اللبنانيون قد تعلموا من دروس الماضي وأن تكون صور الحرب محفورة في ذاكرتهم كي لا تتكرر، وأن يشدوا العزم من أجل بناء دولة قوية موحدة لا تزعزعها رياح حرب أخرى، ولا تقوى عليها يد الشر فتخربها، وتبعثرها وهي لم تنهض بعد".