الراعي في الذكرى الخمسين للحرب: لا بد من إعادة دراسة ما حصل والتصالح والتصارح

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه في ذكرى مرور خمسين سنة على اندلاع الحرب في لبنان، لا بد من إعادة دراسة ما حصل والتصالح والتصارح.كلام الراعي جاء خلال ترؤسه قداس أحد الشعانين في بكركي.