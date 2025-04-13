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الحجار يثني على جهد ضباط وعناصر قوى الأمن في توقيف منفذي عمليات السطو على الصيدليات

أثنى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على منصة "إكس" على الجهد الذي بذله ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي والسرعة القصوى في عملية توقيف منفذ عمليات السطو على الصيدليات والمحال التجارية.